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Военная операция на Украине ,  
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Глава Госдепа не нашел перспектив для переговоров о мире на Украине

Госсекретарь США заявил об отсутствии перспектив долгосрочного мира на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Госсекретарь США считает, что сейчас нет перспектив долгосрочного прекращения огня на Украине. Он отметил, что к договоренности об этом должна быть готова Россия
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Bill O'Leary / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит перспективы переговоров о долгосрочном перемирии на Украине. Он сообщил об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, видео с его выступлением опубликовал Госдепартамент на своей странице в X (ранее Twitter).

Блинкена спросили, близка ли ситуация на Украине к переговорам о стабильном и долгосрочном прекращении огня, на что он ответил: «Сейчас я этого не вижу. Мы всегда открыты для этого, внимательны к этому, потому что украинский народ хочет этого больше, чем кто-либо другой. Но со стороны России должна быть готовность к взаимодействию, к добросовестным переговорам на основных принципах, которые были оспорены ее агрессией. Речь идет о территориальной целостности, суверенитете и независимости Украины. Если и когда Россия будет готова вести переговоры на этой основе, она найдет украинцев, которые захотят это сделать и, безусловно, найдет поддержку со стороны Соединенных Штатов и многих других стран».

Блинкен также отметил, что видит будущее, в котором Украина «будет твердо стоять на ногах».

В Кремле ранее назвали предпочтительным мирный сценарий решения конфликта на Украине, указав, что продолжение военной операции обусловлено нежеланием Киева и западных стран учитывать соображения Москвы. В частности, российская сторона считает абсурдной ситуацию с запретом президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Участники форума в Давосе в том числе обсуждают «формулу мира», предложенную Зеленским. Как писал Bloomberg, четвертая встреча советников по национальной безопасности 83 государств завершилась без принятия четкого плана.

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Теги
Юлия Овчинникова
Госдепартамент США Энтони Блинкен Россия Украина прекращение огня давосский форум
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