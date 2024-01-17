Глава Госдепа не нашел перспектив для переговоров о мире на Украине

Госсекретарь США считает, что сейчас нет перспектив долгосрочного прекращения огня на Украине. Он отметил, что к договоренности об этом должна быть готова Россия

Энтони Блинкен (Фото: Bill O'Leary / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит перспективы переговоров о долгосрочном перемирии на Украине. Он сообщил об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, видео с его выступлением опубликовал Госдепартамент на своей странице в X (ранее Twitter).

Блинкена спросили, близка ли ситуация на Украине к переговорам о стабильном и долгосрочном прекращении огня, на что он ответил: «Сейчас я этого не вижу. Мы всегда открыты для этого, внимательны к этому, потому что украинский народ хочет этого больше, чем кто-либо другой. Но со стороны России должна быть готовность к взаимодействию, к добросовестным переговорам на основных принципах, которые были оспорены ее агрессией. Речь идет о территориальной целостности, суверенитете и независимости Украины. Если и когда Россия будет готова вести переговоры на этой основе, она найдет украинцев, которые захотят это сделать и, безусловно, найдет поддержку со стороны Соединенных Штатов и многих других стран».

Блинкен также отметил, что видит будущее, в котором Украина «будет твердо стоять на ногах».

В Кремле ранее назвали предпочтительным мирный сценарий решения конфликта на Украине, указав, что продолжение военной операции обусловлено нежеланием Киева и западных стран учитывать соображения Москвы. В частности, российская сторона считает абсурдной ситуацию с запретом президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.