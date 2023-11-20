Суд в Новосибирске арестовал женщину за поджог военкомата

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Дзержинский районный суд Новосибирска заключил под стражу Надежду Шушаро, которую обвиняют в поджоге военкомата, сообщает пресс-служба суда.

«17 ноября 2023 года в 19:07 Шушаро Н.Г., действуя с группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в целях дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и создания опасности гибели человека, умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района г. Новосибирска», — говорится в сообщении.

Женщину задержали 17 ноября. На следующий день ей предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание, которое предусмотрено этой статьей, — лишение свободы на срок до 20 лет. Суд арестовал ее на два месяца — до 17 января 2024 года.

Как пишет издание Infopro54 со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, 74-летняя женщина кинула в дверь комиссариата Дзержинского района «коктейль Молотова». В итоге дверь потушили, а пенсионерку задержали. Как объяснила женщина сотрудникам полиции, недавно она переписала свою квартиру на мошенников, и ей рассказали, что люди, которые ее обманули, находятся в здании военкомата. «Вот она и пошла им мстить», — уточнил собеседник Infopro54.