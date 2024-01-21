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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об ударах дронов-камикадзе по двум хуторам

Белгородский губернатор Гладков: дроны-камикадзе атаковали два хутора
Сюжет
Военная операция на Украине

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате атаки в хуторе Терезовка пострадал гражданский автомобиль, а в хуторе Балки произошел взрыв и загорелся экскаватор.

ВСУ дважды за день атаковали села Белгородской области дронами-камикадзе
Политика
Фото:Google Maps
После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Самая масштабная атака ВСУ была предпринята на столицу региона 30 декабря, ее жертвами стали 25 человек. После этого в Белгороде стали устанавливать модульные железобетонные укрытия и укреплять остановки общественного транспорта бетонными плитами и мешками с песком.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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