Гладков сообщил об ударах дронов-камикадзе по двум хуторам

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате атаки в хуторе Терезовка пострадал гражданский автомобиль, а в хуторе Балки произошел взрыв и загорелся экскаватор.

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