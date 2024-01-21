Гладков сообщил об ударах дронов-камикадзе по двум хуторам
Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, в результате атаки в хуторе Терезовка пострадал гражданский автомобиль, а в хуторе Балки произошел взрыв и загорелся экскаватор.
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