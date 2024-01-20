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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ дважды за день атаковали села Белгородской области дронами-камикадзе

Гладков: ВСУ атаковали село Колотиловка с помощью дрона-камикадзе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области подверглось атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект связи», — добавил глава региона.

Ранее 20 января окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке дрона-камикадзе ВСУ. В результате падения и взрыва устройства был поврежден газопровод. Пострадавших не было.

Помимо двух атак дронами-камикадзе за день, ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка. Никто не пострадал, в одном частном жилом доме выбило окна и посекло фасад.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подвергается обстрелам с начала военной операции.

23 декабря 2023 года в Белгородской области три человека пострадали при ударе дронов-камикадзе ВСУ. Они атаковали мост в Грайворонском округе между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки дорожники ремонтировали мост, взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех работников.

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Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники ВСУ
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