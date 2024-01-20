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Палестино-израильский конфликт ,  
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Reuters узнал о гибели члена КСИР при ударе Израиля по Сирии

Reuters: при ударе Израиля по Дамаску погиб член КСИР
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
В результате удара Израиля по Сирии погиб член КСИР, еще несколько человек получили ранения, пишет Reuters. Сирийская SANA сообщила об израильской атаке на жилое здание в Дамаске

Reuters узнал о гибели члена КСИР при ударе Израиля по Сирии
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В результате удара Израиля по Дамаску погиб член Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил), еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, удар пришелся на многоэтажное здание, которое использовали иранские советники, поддерживающие правительство Сирии. В результате атаки оно было полностью разрушено, пишет Reuters.

Ранее агентство SANA сообщило об ударах Израиля по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске.

Армия обороны Израиля фиксировала обстрелы с территории Сирии и несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры страны, в том числе аэропорты, после начала войны с палестинским движением ХАМАС.

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Фото:Ahmed Zakot / Reuters

Сирия одной из первых заявила о поддержке ХАМАС после начала конфликта с Израилем.

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Теги
Юлия Овчинникова
Израиль Сирия Дамаск Иран КСИР
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