Reuters: при ударе Израиля по Дамаску погиб член КСИР

Reuters узнал о гибели члена КСИР при ударе Израиля по Сирии

В результате удара Израиля по Сирии погиб член КСИР, еще несколько человек получили ранения, пишет Reuters. Сирийская SANA сообщила об израильской атаке на жилое здание в Дамаске

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В результате удара Израиля по Дамаску погиб член Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил), еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, удар пришелся на многоэтажное здание, которое использовали иранские советники, поддерживающие правительство Сирии. В результате атаки оно было полностью разрушено, пишет Reuters.

Ранее агентство SANA сообщило об ударах Израиля по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске.

Армия обороны Израиля фиксировала обстрелы с территории Сирии и несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры страны, в том числе аэропорты, после начала войны с палестинским движением ХАМАС.

Сирия одной из первых заявила о поддержке ХАМАС после начала конфликта с Израилем.