Reuters: при атаке КСИР на объекты США в Ираке погиб курдский миллионер

Reuters узнал о смерти миллионера-курда при атаке КСИР на объекты США

Курдский бизнесмен, миллионер Пешрав Дазайи и несколько членов его семьи погибли при обстреле баллистическими ракетами американских военных объектов в иракском городе Эрбиль со стороны Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник агентства уточнил, что по крайней мере одна ракета попала в дом миллионера. Дазайи руководил крупными проектами недвижимости в Иракском Курдистане, Эрбиль — столица региона.

Телеканал ABC News со ссылкой на источник в иракских службах безопасности сообщил, что четыре человека погибли в результате обстрела КСИР.

По данным собеседника, среди них не было ни коалиционных, ни американских военнослужащих. В связи с атакой в Эрбиле приостановили воздушное сообщение, военные коалиции сбили три беспилотника рядом с аэропортом в городе.

В ночь на 16 января КСИР сообщил об атаке по военным базам и консульству США в Эрбиле «в ответ на недавние террористические преступления». Всего атаке подверглись восемь объектов возле консульства США. Американские чиновники сообщили Reuters, что ни один объект США не получил повреждений.

Al Jazeera уточнила, что КСИР атаковал объекты в Сирии, связанные с ИГ (признана террористической и запрещена в России).