Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ помогать Киеву

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Республиканцы в конгрессе США дорого заплатят за отказ поддерживать Украину, заявил американский президент Джо Байден во время беседы с журналистами в Белом доме.

Отвечая на вопрос о помощи Киеву, Байден сказал, что если его коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, «им придется очень дорого за это заплатить».

Республиканцы в 2023 году отказались голосовать за предложенный администрацией Байдена бюджет, в который были включены суммы для помощи Украине и Израилю. Они требуют, чтобы Белый дом выделил средства на безопасность американской границы на юге, а также ужесточил законодательство относительно миграции.

8 января 2024 года сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд выразил надежду, что в конгрессе договорятся о тексте соглашения, касающегося как помощи Украине, так и защиты южной границы, в середине января. Главными вопросами, мешающими подписанию документа, остаются соглашение о внутреннем иммиграционном контроле, полномочиях президента по условно-досрочному освобождению и новых положениях о высылке.

11 января координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставку оружия и военной техники Украине в связи с исчерпанием средств от конгресса на эти цели. В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн.

Россия осуждает выделение военной помощи Украине западными странами. В Кремле считают, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.