США не запланировали новые пакеты помощи Украине

Вашингтон в настоящий момент не занимается проработкой новых пакетов военной помощи Украине, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Трансляция шла на YouTube.

«Предыдущий пакет помощи в области безопасности одобрили 27 декабря. Он был последним. Прямо сейчас в работе нет нового пакета помощи, и нет никакого запланированного анонса новой помощи или поставок», — сказал он.

Кирби объяснил отсутствие дальнейших планов поддержки Украины нехваткой средств в распоряжении администрации президента США. Именно «поэтому нам так важно получить дополнительное финансирование в области национальной безопасности, чтобы мы могли продолжать эту помощь Украине», — отметил он.

О выделении последнего в 2023 году пакета помощи Киеву на $250 млн сообщил 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен. Он включал боеприпасы и оборудование для систем ПВО, ракеты для систем залпового огня, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые комплексы и более 15 млн патронов для стрелкового оружия.

С осени 2023 года Конгресс США не может согласовать дополнительные бюджетные ассигнования в размере $106 млрд, часть из которых Белый дом рассчитывает выделить на оказание поддержки Украине.

Российские власти критикуют военную помощь Киеву и требуют перестать снабжать ВСУ.