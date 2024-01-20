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Палестино-израильский конфликт ,  
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Байден допустил создание двух государств на Ближнем Востоке при Нетаньяху

Байден обсудил с Нетаньяху идею о создании двух государств на Ближнем Востоке
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщается на сайте Белого дома. Это первая почти за месяц беседа двух политиков, отмечает Reuters.

«Президент также обсудил свое видение более прочного мира и безопасности для Израиля, полностью интегрированного в регион, а также решение о создании двух государств с гарантированной безопасностью Израиля», — говорится в сообщении Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби сказал журналистам, что Байден пытался запланировать звонок «в течение довольно долгого времени».

Также Байден и Нетаньяху обсудили текущие усилия по освобождению всех оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС. Они затронули ситуацию в Газе и переход к целенаправленным операциям, которые позволят увеличить поток гуманитарной помощи, сохраняя при этом военное давление на ХАМАС и его лидеров.

Президент США одобрил решение правительства Израиля разрешить отправку муки для палестинского народа напрямую через порт Ашдод.

Байден также отметил прогресс в обеспечении того, чтобы доходы Палестинской администрации были доступны для выплаты зарплат, в том числе палестинским службам безопасности на Западном Берегу.

Нетаньяху предупредил о продолжении войны Израиля и ХАМАС до 2025 года
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

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В ходе совещания с руководителями администраций приграничных районов Израиля Нетаньяху заявлял, что, по его ожиданиям, война с палестинским движением ХАМАС продлится до 2025 года.

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палестино-израильский конфликт Джо Байден Биньямин Нетаньяху
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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