Байден обсудил с Нетаньяху идею о создании двух государств на Ближнем Востоке

Байден допустил создание двух государств на Ближнем Востоке при Нетаньяху

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщается на сайте Белого дома. Это первая почти за месяц беседа двух политиков, отмечает Reuters.

«Президент также обсудил свое видение более прочного мира и безопасности для Израиля, полностью интегрированного в регион, а также решение о создании двух государств с гарантированной безопасностью Израиля», — говорится в сообщении Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби сказал журналистам, что Байден пытался запланировать звонок «в течение довольно долгого времени».

Также Байден и Нетаньяху обсудили текущие усилия по освобождению всех оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС. Они затронули ситуацию в Газе и переход к целенаправленным операциям, которые позволят увеличить поток гуманитарной помощи, сохраняя при этом военное давление на ХАМАС и его лидеров.

Президент США одобрил решение правительства Израиля разрешить отправку муки для палестинского народа напрямую через порт Ашдод.

Байден также отметил прогресс в обеспечении того, чтобы доходы Палестинской администрации были доступны для выплаты зарплат, в том числе палестинским службам безопасности на Западном Берегу.

В ходе совещания с руководителями администраций приграничных районов Израиля Нетаньяху заявлял, что, по его ожиданиям, война с палестинским движением ХАМАС продлится до 2025 года.