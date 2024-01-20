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Военная операция на Украине ,  
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МАГАТЭ сообщило о минах по периметру Запорожской АЭС

МАГАТЭ: по периметру Запорожской АЭС установлены мины
Сюжет
Военная операция на Украине

По периметру Запорожской АЭС (ЗАЭС) снова установили мины, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, которые ранее были выявлены командой МАГАТЭ и сняты в ноябре 2023 года, теперь снова установлены», — говорится в сообщении. В организации уточнили, что мины были найдены в зоне ограниченного доступа, которая недоступна для обслуживающего персонала ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности агентства.

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Политика
Фото:Минобороны России

В июле МАГАТЭ сообщало о противопехотных минах на внешнем периметре Запорожской АЭС, который находится под контролем России.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские силы контролируют ее с конца февраля 2022 года. После включения Запорожской области в состав России АЭС передали в собственность государству.

Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Все реакторы на ней остановлены, но на станции остаются десятки тонн радиоактивных материалов. МАГАТЭ предлагало создать вокруг АЭС зону безопасности, но соглашения достичь не удалось.

С 1 сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно присутствуют инспекторы от агентства, задача которых — наблюдение и оценка состояния безопасности станции.

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Теги
МАГАТЭ Запорожская АЭС Военная операция на Украине мины
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