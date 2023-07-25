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Эксперты МАГАТЭ нашли противопехотные мины на внешнем периметре ЗАЭС

Гросси: эксперты МАГАТЭ нашли противопехотные мины на внешнем периметре Запорожской АЭС
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Военная операция на Украине

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины на внешнем периметре Запорожской АЭС (находится под контролем России), сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

По его словам, во время осмотра атомной электростанции 23 июля эксперты МАГАТЭ нашли несколько мин, которые находились в буферной зоне между внутренним и внешним периметром. Снаряды были в запретной зоне, куда у обслуживающего персонала станции нет доступа. В ходе осмотра внутреннего периметра эксперты ни одной мины обнаружено не было.

«Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о размещении мин за периметром станции, а также в отдельных местах на внутри. Наша команда обратилась с этим к руководству АЭС, и им ответили, что такое решение приняли военные», — заявил Гросси.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий «террористического акта на Запорожской атомной электростанции с выбросом радиации». В Кремле назвали слова Зеленского ложью. В «Росэнергоатоме», в свою очередь, допустили, что к атаке готовится Киев.

Позже российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором заявила, что Москва не намерена взрывать АЭС. ООН призвала обе стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут усугубить ситуацию вокруг станции. В начале июля глава МАГАТЭ сообщил, что признаков минирования станции не обнаружено.

Теги
Запорожская АЭС мины МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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