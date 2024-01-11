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Военная операция на Украине ,  
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Военные сообщили о неразорвавшихся снарядах при ротации инспекции МАГАТЭ

Минобороны: при переходе инспекторов МАГАТЭ обнаружили неразорвавшиеся снаряды
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские военные обнаружили неразорвавшиеся украинские снаряды во время проведения ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«При проведении осмотра дороги в районах перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что российские военные смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и доставили их на станцию, несмотря на наличие неразорвавшихся снарядов.

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С начала военной операции на Украине Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. МАГАТЭ предлагало создать вокруг АЭС зону безопасности, но соглашения достичь не удалось.

С 1 сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно присутствуют инспекторы от агентства. В состав экспертов МАГАТЭ входят четыре человека. Их задача — наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС.

Теги
МАГАТЭ Запорожская АЭС снаряды Военная операция на Украине
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