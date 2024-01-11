Военные сообщили о неразорвавшихся снарядах при ротации инспекции МАГАТЭ
Российские военные обнаружили неразорвавшиеся украинские снаряды во время проведения ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
«При проведении осмотра дороги в районах перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС», — говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве добавили, что российские военные смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и доставили их на станцию, несмотря на наличие неразорвавшихся снарядов.
С начала военной операции на Украине Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. МАГАТЭ предлагало создать вокруг АЭС зону безопасности, но соглашения достичь не удалось.
С 1 сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно присутствуют инспекторы от агентства. В состав экспертов МАГАТЭ входят четыре человека. Их задача — наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС.