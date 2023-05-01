В «Росэнергоатоме» объяснили недовольство ООН идеей МАГАТЭ по ЗАЭС

Недовольство ООН предложением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС связано с позицией генерального директора агентства Рафаэля Гросси, считает советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Такое мнение он высказал ТАСС.

Глава МАГАТЭ настаивал на том, чтобы АЭС не использовалась для атак.

«Гросси, в отличие от них, пытается что-то сделать, не все получается, но все же. Нельзя не отметить его динамику перемещения и усилия по челночной дипломатии. По моему мнению, недовольство вызвала не недостаточность усилий Гросси, а его открытое и публичное заявление, что по атомной станции нельзя стрелять, и любые призывы к захвату станции должны жестко пресекаться», — пояснил Карчаа.

В конце марта МАГАТЭ отказалось от создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Вместо нее агентство предложило сосредоточиться на том, каких действий вокруг атомной электростанции нужно избегать: она не должна подвергаться атакам ни при каких обстоятельствах, а также использоваться для нанесения ударов.

«Изменение видения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС заключается только в одном — господин Гросси и МАГАТЭ наконец поняли, что история с демилитаризацией нереализуемая», — говорил тогда Карчаа. Он утверждал, что российская сторона «готова подписать любые договоренности», касающиеся исключительно безопасности Запорожской АЭС.