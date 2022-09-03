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МАГАТЭ установила постоянное присутствие на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии сохранит присутствие на Запорожской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

«Мы устанавливаем здесь постоянное присутствие МАГАТЭ», — сказал Гросси, рассказывая о своем визите на станцию.

Ранее он говорил, что на постоянной основе на Запорожской АЭС останутся двое специалистов из делегации, прибывшей на станцию 1 сентября. Гросси сказал, что в ходе поездки смог осмотреть все, что хотел, а военные в ходе визита не приближались к специалистам организации. Он подтвердил, что на станции есть следы обстрелов. По словам главы МАГАТЭ, подробный доклад о ситуации на станции будет опубликован на следующей неделе.

Глава МАГАТЭ заявил о нарушении целостности Запорожской АЭС
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Рафаэль Гросси

Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с конца февраля, однако формально ею продолжают управлять специалисты украинской компании «Энергоатом». Минобороны России неоднократно сообщало об обстрелах станции и города Энергодар, где она находится, украинскими силами.

Ситуация вокруг АЭС летом вызвала обеспокоенность ООН, которая заявила о необходимости отправить туда специалистов МАГАТЭ. После согласования миссии Москвой и Киевом специалисты организации отправились на станцию. После первичного осмотра часть делегации вместе с Гросси покинула АЭС, там остались восемь специалистов.

1 сентября, в день прибытия делегации, российское Минобороны сообщило о высадке украинского десанта на побережье Каховского водохранилища недалеко от АЭС, а также об обстрелах территории станции и места встречи представителей МАГАТЭ. В военно-гражданской администрации Энергодара позже заявили, что после приезда специалистов организации обстрелы не прекратились, однако их интенсивность снизилась.

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Вечером 2 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что АЭС вновь подверглась обстрелу со стороны Украины. «За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум, четыре прилета «тяжелого», — написал он в своем Telegram.

Теги
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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