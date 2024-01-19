Суд обязал губернатора в США продать вертолет из-за долга «Мечелу»

Материнская компания российской горнодобывающей компании «Мечел», добилась конфискации транспортного средства из-за многомиллионного долга компании губернатора. В 2019 году Международная торговая палата присудила «Мечелу» $8,4 млн

Джим Джастис (Фото: Scott Halleran / Getty Images)

Окружной суд Западной Вирджинии постановил оставить на земле и подготовить к продаже личный вертолет губернатора штата Джима Джастиса из-за долга его семейной компании перед российской горнодобывающей группой «Мечел». Об этом сообщает издание MetroNews.

«Вертолет должен оставаться там, где сейчас находится, и не может использоваться или перемещаться компанией Bluestone, ее агентами или представителями в любых целях», — сказал судья Роберт Баллоу.

Постановление судьи позволяет конфисковать вертолет Bell 2009 года выпуска, Bluestone оценивает вертолет в $1,2 млн.

Суд по поводу продажи вертолета начался с того, что Caroleng Investments Limited, материнская компания российской горнодобывающей компании «Мечел», добилась конфискации транспортного средства из-за многомиллионного долга компании губернатора. В 2019 году Международная торговая палата присудила «Мечелу» $8,4 млн плюс проценты в ходе арбитражного разбирательства дела, уточняет West Virgina Record.

Джастис продал семейные угольные активы «Мечелу» в мае 2009 года за $436 млн наличными и $83,3 млн привилегированными акциями. Затем в 2015 году он выкупил свою компанию Bluestone за $5 млн.

Сделка по выкупу активов Bluestone включала положение о выплате Carolens $3 за тонну добытого угля и доли с продаж. В судебных документах компания утверждала, что Bluestone не выплачивала эти деньги.

РБК направил запрос в «Мечел».

Группа «Мечел» — горнодобывающая и металлургическая компания. В числе ее активов предприятия «Южный Кузбасс», «Якутуголь», Коршуновский ГОК, Челябинский металлургический комбинат, Якутская рудная компания, Московский коксогазовый завод. Группа находится под контролем семьи предпринимателя Игоря Зюзина (председатель совета директоров «Мечела», Forbes в 2018 году оценивал его состояние в $500 млн). Семейной Зюзин сделал компанию в 2014 году: тогда он передал более половины акции «Метхола», которая на тот момент владела 18,02% акций «Мечела» жене и детям. Доля самого Зюзина в группе в итоге снизилась до 51,2%, писали «Ведомости».

В 2020 году «Мечел» продал свой ключевой актив — Эльгинское месторождение, а также договорился о реструктуризации задолженности перед крупнейшими кредиторами — ВТБ и Газпромбанком — на ₽237 млрд на 10 лет. В 2021 году Газпромбанк вышел из капитала «Мечела», в 2023-м банк отсудил у него и Челябинского металлургического комбината Челябинского металлургического комбината (ЧМК) $244,2 млн по договору о финансовом участии и по кредитному договору от 2010 года.