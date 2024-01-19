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Война санкций ,  
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Юристы Швидлера объяснили санкции против него «давлением» на Лиз Трасс

Юристы Швидлера объяснили санкции Британии против него «давлением» на Лиз Трасс
Сюжет
Война санкций
В августе 2023 года Евгений Швидлер проиграл в Высоком суде Лондона, где пытался оспорить санкции. Теперь он добивается их отмены в Апелляционном суде. Бизнесмен настаивает, что они были введены по ошибке
Бизнесмен Евгений Швидлер
Бизнесмен Евгений Швидлер (Фото: Валерий Волков / Ведомости / ТАСС)

Деловой партнер российского бизнесмена Романа Абрамовича Евгений Швидлер (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд) продолжает добиваться отмены введенных против него британских санкций — на этот раз в Апелляционном суде, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Швидлер — гражданин Великобритании и утверждает, что у него никогда не было российского гражданства. Под санкции Лондона (предусматривают блокировку средств и активов) он попал весной 2022 года за действия, «угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины». Ограничительные меры Британии «из-за связей с Кремлем» тогда же были введены против делового партнера Швидлера — бизнесмена Романа Абрамовича (Forbes оценивает состояние Абрамовича и его семьи в $9,2 млрд).

В качестве доказательств того, что бизнесмен получал финансовую выгоду от Абрамовича Британия связывает Швидлера с компаниями Evraz и «Сибнефть», сообщает Reuters. Абрамович является крупнейшим, но не контролирующим акционером Evraz, с долей 28,64%. В 2005 году он продал «Сибнефть» «Газпрому».

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Швидлер считает неверным решение Британии о введении против него ограничений только из-за его связей с Абрамовичем, которого он назвал близким другом. В августе прошлого года миллиардер проиграл в Высоком суде Лондона, где пытался оспорить санкции.

Адвокат бизнесмена Дэвид Андерсон со ссылкой на «недавно обнародованные документы» утверждает, что Грант Шаппс, возглавлявший министерство транспорта, оказал давление на занимавшую тогда пост главы МИД Лиз Трасс, чтобы та ввела санкции против Швидлера. По словам Андерсона, это было сделано «в кратчайшие сроки и на основании ограниченной информации».

«Нет ничего предосудительного в межведомственном сотрудничестве такого рода», — заявил, в свою очередь, юрист британского правительства Джеймс Иди.

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Швидлер подал иск о снятии санкций в марте прошлого года. Он настаивает, что они были введены по ошибке. Тогда бизнесмен сообщил, что добился от бывшего министра транспорта удаления твитов и видео с самолетом, который ему принадлежит. Шаппс в подписи к видео написал, что «друзья Путина» подвергаются санкциям. «Я написал ему, указав, что это было совершенно неправильно, и две недели назад он удалил эти твиты. Он сделал это, потому что знал, что то, что он сказал, было неправильно. Это было злоупотребление властью», — говорил Швидлер. Миллиардер также жаловался на то, что перенес «серьезные лишения» с тех пор, как попал под британские санкции.

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Елена Чернышова
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