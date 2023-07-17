Суд постановил взыскать с «Мечела» и ЧМК $224 млн в пользу Газпромбанка

Газпромбанк выиграл $224 млн по иску к «Мечелу» и металлургическому комбинату в Челябинске

Арбитраж в Москве обязал «Мечел» выплатить $224 млн Газпромбанку по кредиту, который горно-металлургический холдинг взял в 2019 году у французского BNP Paribas. Газпромбанк, в свою очередь, финансировал в BNP Paribas в этой сделке

Челябинский металлургический комбинат (Фото: mechel.ru)

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с горно-металлургического холдинга «Мечела» и Челябинского металлургического комбината (ЧМК) $244,2 млн в пользу Газпромбанка, сообщил ТАСС.

Согласно решению суда, ПАО «Челябинский металлургический комбинат» признается обязанным лицом перед Газпромбанком по договору об участии финансирования и по кредитному договору (оба от 15 сентября 2010 года); «Мечел» также признан обязанным перед Газпромбанком лицом. Сумма, которую должны выплатить ЧМК и «Мечел», составляет $154,86 млн кредитных средств, еще $89,36 млн — проценты по этому кредиту.

Газпромбанк подал иски к «Мечелу» и его дочерней структуре УК «Мечел-Сталь» в Арбитражный суд Москвы в минувшем апреле, писал «Коммерсантъ».

Поводом для исков стал кредитный договор, заключенный в 2010 году между «Мечелом» и французским банком BNP Paribas. Заемные средства пошли на строительство универсального рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате. По версии истца, Газпромбанк предоставлял финансирование французскому банку, а тот, в свою очередь, кредитовал ЧМК. Всего с 2010 по 2013 год было выдано 30 траншей на сумму $182 млн. По версии истца, «Мечел» должен был вернуть кредит Газпромбанку через BNP Paribas с 2013 по 2019 год, но этого не сделал.

Обращаясь в суд, Газпромбанк ссылался на указ президента России № 430 от 5 июля 2022 года. Согласно ему российские компании — должники по договорам синдицированного кредита обязаны исполнять обязательства по этим договорам перед резидентами-кредиторами напрямую, минуя иностранного (недружественного) платежного агента.

«Мечел» еще в апреле ходатайствовал суду об отзыве иска, указывая, что Газпромбанк не предпринял попыток досудебного урегулирования вопроса. Во время суда компания не признавала иск, указывая, что у компании есть правоотношения только с BNP Paribas и ей непонятно, по какой причине к Газпромбанку перешли права кредитора. «Мечел» ходатайствовал о привлечении BNP Paribas в качестве третьего лица, но суд 5 июня отклонил это ходатайство.

В отчете за 2020 год «Мечел» указывал, что наличие просрочки по синдицированным кредитам, в том числе перед BNP Paribas, позволяет кредиторам потребовать единовременной выплаты долга либо обратить взыскание на залоги, что может привести к кросс-дефолту по другим обязательствам компании и досрочному взысканию практически всех долгов.

Газпромбанк — крупнейший кредитор «Мечела» наряду с ВТБ. «Мечел» не раскрывал отчетность за прошедший год, однако в последнем опубликованном отчете компании, за 2021-й, говорилось, что чистый долг холдинга год снизился более чем на 50 млрд руб. (до 275 млрд руб.), а соотношение чистого долга к EBITDA опустилось до 2,3, «что является для компании рекордно низким показателем за многие годы». Для сравнения, в конце 2020-го этот показатель был равен 7,9.

В апреле 2020 года «Мечел» сообщал, что договорился о реструктуризации задолженности перед ВТБ и Газпромбанком на 237 млрд руб. на десять лет.

Чтобы выплатить долги, компания продала 51% Эльгинского угольного комплекса в Якутии, владеющего крупнейшим в России месторождением коксующегося угля (его запасы составляют 2,2 млрд т) компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна, сооснователя телекоммуникационного оператора Yota. Сумма сделки по покупке 51% месторождения (89 млрд руб.) учитывала премию за контрольный пакет, «А-Проперти» также полностью погасила обязательства «Мечела» перед ВЭБ.РФ на $107 млн (8 млрд руб., под этот кредит был заложен Эльгинский комплекс), сообщила пресс-служба «Мечела». Таким образом, общие затраты «А-Проперти» на выкуп 100% «Эльги» составили около 142 млрд руб.

Срок погашения основного долга перед ВТБ и Газпромбанком был продлен до марта 2027-го с возможностью дополнительного продления на три года. Условия предыдущей реструктуризации задолженности «Мечела» предполагали полное погашение долга с 2020 по 2022 год.

Говоря о решении суда по поводу долга BNP Paribas, в пресс-службе «Мечела» сообщили РБК, что ожидают текста решения суда, чтобы изучить, и комментировать его подробно пока не готовы.

Директор управления по коммуникациям группы Екатерина Видеман сообщила «Интерфаксу», что у «Мечела» на данный момент нет просроченной задолженности перед Газпромбанком и холдинг погашает свои обязательства по всем реструктурированным кредитам с опережением графика.

В составе «Мечела» более 20 промышленных предприятий, среди них производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В холдинг также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети.