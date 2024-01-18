Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при ракетной тревоге

Белгород (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

Сотрудникам компаний и предприятий Белгорода следует сообщать в органы власти о работодателях, которые наказывают за опоздание после предупреждения о ракетной опасности.

Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил начальник ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов. Он предупредил, что жителям города после сигнала о ракетной опасности следует не выходить из дома, даже если они опаздывают на работу.

«Остаться дома и сохранить свою жизнь. А работодатель если не поймет, тогда, соответственно, в органы власти обратиться, чтобы защитить вас. Эта ситуация должна быть понятной каждому работодателю», — сказал Потапов.

Он пояснил, что время объявления о ракетной опасности и отбоя тревоги фиксируется. Помещения или укрытия следует покидать только после того, как ракетная опасность будет отменена.

Потапов также рассказал, что региональный оперштаб решил вместо разных терминов, в том числе «авиационная опасность», использовать один — «ракетная опасность», чтобы не усложнять понимание и не запутывать жителей.

Центр Белгорода подвергся массированному артиллерийскому обстрелу 30 декабря 2023 года. Тогда погибли 25 человек, в том числе пять детей, свыше ста ранены.

В январе обстрелы продолжились, в городе неоднократно включали сигнал ракетной опасности. В последний раз утром 18 января его отменили через несколько минут.

Жителям предложили выехать на окраину области — в Старый Оскол и Губкин, а детей по запросам родителей решили отправить на каникулы в другие российские регионы.