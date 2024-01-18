Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском

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Штурмовые подразделения российских десантников взяли под контроль опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщили журналистам в Минобороны, передает «РИА Новости».

Как рассказали в ведомстве, российские военные выявили основные огневые точки и укрытия ВСУ со скоплениями пехоты и нанесли по ним удар, нарушив их систему управления, с помощью артиллерии и беспилотников. После этого десантники на БМД-2 (боевых машинах десанта) подъехали к украинским позициям и захватили их.

Минобороны в конце мая 2023 года объявило о переходе Артемовска под контроль России. Глава ДНР Денис Пушилин неоднократно заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. В сентябре он назвал ситуацию у города «горячей».

В конце ноября Минобороны отчиталось о взятии под контроль поселка Артемовское (Хромово) примерно в 5 км от Артемовска. В министерстве напомнили, что во время боев за город Артемовск через село Артемовское проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, за нее шли ожесточенные бои. После этого Минобороны неоднократно отчитывалось о захвате опорных пунктов ВСУ под Артемовском.