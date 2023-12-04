Минобороны показало кадры штурма поселка Артемовское

Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Артемовское (ДНР) 29 ноября. Ведомство показало кадры штурма поселка, а также рассказало подробности боев за «последнюю дорогу снабжения» для восточной группировки ВСУ

Минобороны опубликовало кадры работы штурмовым групп ВДВ из состава Южной группировки войск в поселке Артемовское (Хромово), о взятии под контроль которого военное ведомство отчиталось 29 ноября.

Поселок Артемовское расположен к западу от Артемовска (Бахмута). Власти Украины в 2016 году переименовали Артемовское в Хромово в рамках декоммунизации. После присоединения Россией Донбасса местные власти возвращают старые названия населенных пунктов, в частности Бахмут переименовали в Артемовск.

Как уточнили «РИА Новости» в Минобороны, во время штурма украинские подразделения бежали из поселка, бросив раненых и убитых. Часть военнослужащих ВСУ сложила оружие и сдалась в плен штурмовым группам.

В министерстве напомнили, что во время боев за город Артемовск через село Артемовское проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ и за нее разгорелись ожесточенные бои. Десантникам удалось вскрыть систему обороны ВСУ в Артемовском и на подступах к поселку в ходе разведывательных действий и доразведки позиций украинской армии с воздуха.

«В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики», — сообщили в Минобороны.

После ударов российских сил штурмовые группы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 приступили к штурму Артемовского с нескольких направлений. «Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп», — добавили ведомстве.

Российское Минобороны объявило о переходе Артемовска под контроль России в конце мая. Глава ДНР Денис Пушилин не раз заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. В сентябре он назвал ситуацию у населенного пункта «горячей». Населенный пункт подвергается хаотичным обстрелам со стороны ВСУ.