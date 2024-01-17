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Политика ,  
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Володин поручил подумать над снижением сроков по ненасильственным статьям

Володин поручил проработать смягчение наказаний за ненасильственные преступления
Государственная дума Российской Федерации, Москва
Государственная дума Российской Федерации, Москва (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать идею смягчения наказания за ненасильственные преступления, сообщила пресс-служба Госдумы.

Предложения должны будут представить комитеты по государственному строительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции. Володин напомнил, что поручение проработать предложения дал президент Владимир Путин, и добавил, что инициативу следует обсудить с «деловым, предпринимательским сообществом, учесть их предложения».

В Кремле сообщили об отсутствии конкретики по вопросу об амнистии женщин
Политика
Владимир Путин

4 декабря 2023 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин предложил принять решение по амнистии для некоторых категорий женщин. Член СПЧ Ева Меркачева попросила президента помиловать женщин, лишенных свободы за ненасильственные преступления, если у них есть несовершеннолетние дети. Путин сказал, что «надо подготовить и принять соответствующее решение».

В конце декабря 2023 года глава СПЧ Валерий Фадеев допустил амнистию некоторых категорий заключенных в 2024 году.

17 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин дал поручения о возможности амнистировать женщин, совершивших ненасильственные преступления.

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Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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