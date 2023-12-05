В Кремле сообщили о мнении Путина об инициативе амнистировать женщин

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин назвал заслуживающим внимания вопрос об амнистии женщин, поднятый на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент сказал, что вопрос заслуживает того, чтобы быть рассмотренным, чтобы быть проработанным. Пока, конечно же, нет никакой конкретики», — уточнил Песков.

4 декабря Путин принял участие на заседании СПЧ.

Вопрос об амнистии женщин задала правозащитник Ева Меркачева. Она попросила президента помиловать всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети в случае, если они подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления. «Прошу вообще помиловать всех женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения», — сказала Меркачева.

Путин отметил, что «надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы».

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал «РИА Новости», что вопрос об амнистии ряда категорий женщин, отбывающих наказание, прорабатывается. Он отметил, что требуются «криминологические основания, нужно смотреть составы, стадии и прочее».