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Политика ,  
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В Кремле сообщили о мнении Путина об инициативе амнистировать женщин

Песков: Путин назвал заслуживающим внимания вопрос об амнистии женщин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин назвал заслуживающим внимания вопрос об амнистии женщин, поднятый на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент сказал, что вопрос заслуживает того, чтобы быть рассмотренным, чтобы быть проработанным. Пока, конечно же, нет никакой конкретики», — уточнил Песков.

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4 декабря Путин принял участие на заседании СПЧ.

Вопрос об амнистии женщин задала правозащитник Ева Меркачева. Она попросила президента помиловать всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети в случае, если они подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления. «Прошу вообще помиловать всех женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения», — сказала Меркачева.

Путин отметил, что «надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы».

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал «РИА Новости», что вопрос об амнистии ряда категорий женщин, отбывающих наказание, прорабатывается. Он отметил, что требуются «криминологические основания, нужно смотреть составы, стадии и прочее».

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Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин амнистия помилование женщины
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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