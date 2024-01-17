 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков объяснил, почему в поручения Путина не вошла амнистия для женщин

Песков: Путин дал поручения по амнистии для женщин, но ее формы прорабатываются
Фото: Вячеслав Реутов / РИА Новости
Фото: Вячеслав Реутов / РИА Новости

Президент Владимир Путин дал необходимые поручения о возможности амнистии для женщин, совершивших ненасильственные преступления, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков агентству «РИА Новости».

Песков уточнил, что в перечень официальных поручений, опубликованных на сайте Кремля, этот пункт не вошел, поскольку продолжается проработка форм и методов ее проведения.

«Тема амнистии у президента на повестке дня, тем более в этой связи он дал необходимые поручения сразу после заседания Совета. Действительно, этот пункт не вошел в перечень поручений, потому что сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы», — сказал Песков.

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) состоялось в 4 декабря 2023 года. Путин тогда предложил принять решение по амнистии для некоторых категорий женщин.
Член СПЧ Ева Меркачева попросила Путина помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые осуждены за ненасильственные преступления.

Она рассказала о случае, когда одна из женщин родила и через два часа после родов была разлучена с ребенком и отправлена обратно в СИЗО, а также о том, что некоторые матери, отбывающие наказание в колониях вместе с маленькими детьми, не могут находиться с ними в больнице в случае госпитализации, так как для этого нет конвоя. Меркачева назвала ситуацию, когда матери с детьми находятся за решеткой, «нонсенсом». «Я просила бы помиловать всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления. <...> И вообще прошу помиловать всех женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения», — сказала член СПЧ. Она назвала это «шагом милосердия».

«Что касается женщин в местах лишения свободы, примеры, которые вы привели, убедительные. Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — ответил на это президент.

Материал дополняется
 

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы

Месси получил новый трофей

Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео

Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung
Теги
амнистия Дмитрий Песков Владимир Путин женщины
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 95,6 (-0,47) Инвестиции, 16 янв, 16:43 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 87,65 (-0,03) Инвестиции, 16 янв, 16:43
Против Ивлеевой подали еще один иск на ₽1 млрд из-за «голой вечеринки» Общество, 12:36
Губернатор исключил версию с падением дрона на завод в Шахтах Политика, 12:33
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 12:31
Руководитель манипулирует чувством долга. Как отстоять личные границы Pro, 12:26
Гладков сообщил о 38 атаковавших Белгородскую область снарядах и ракетах Политика, 12:20
IIHF допустила Израиль на молодежный ЧМ через неделю после отстранения Спорт, 12:15
Захарова ответила на слова Макрона о недопустимости победы России Политика, 12:14
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Ripple отложила проведение IPO из-за «враждебных» регуляторов в США Крипто, 12:13
Вяльбе назвала предателями уехавших в США российских фехтовальщиков Спорт, 12:12
Песков объяснил, почему в поручения Путина не вошла амнистия для женщин Политика, 12:11
Кадры пожара на заводе в Ростовской области Общество, 12:09
«Сметают все подряд»: что будет с ценами на аренду в Москве в 2024 году Недвижимость, 12:04
Forbes узнал, что Потанин и Алекперов против 5% «Яндекса» для Кудрина Бизнес, 12:04
Синоптики рассказали о рекордных снегопадах в Москве на Крещение Общество, 12:00