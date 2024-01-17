Песков объяснил, почему в поручения Путина не вошла амнистия для женщин

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Президент Владимир Путин дал необходимые поручения о возможности амнистии для женщин, совершивших ненасильственные преступления, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков агентству «РИА Новости».

Песков уточнил, что в перечень официальных поручений, опубликованных на сайте Кремля, этот пункт не вошел, поскольку продолжается проработка форм и методов ее проведения.

«Тема амнистии у президента на повестке дня, тем более в этой связи он дал необходимые поручения сразу после заседания Совета. Действительно, этот пункт не вошел в перечень поручений, потому что сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы», — сказал Песков.

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) состоялось в 4 декабря 2023 года. Путин тогда предложил принять решение по амнистии для некоторых категорий женщин.

Член СПЧ Ева Меркачева попросила Путина помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые осуждены за ненасильственные преступления.



Она рассказала о случае, когда одна из женщин родила и через два часа после родов была разлучена с ребенком и отправлена обратно в СИЗО, а также о том, что некоторые матери, отбывающие наказание в колониях вместе с маленькими детьми, не могут находиться с ними в больнице в случае госпитализации, так как для этого нет конвоя. Меркачева назвала ситуацию, когда матери с детьми находятся за решеткой, «нонсенсом». «Я просила бы помиловать всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления. <...> И вообще прошу помиловать всех женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения», — сказала член СПЧ. Она назвала это «шагом милосердия».



«Что касается женщин в местах лишения свободы, примеры, которые вы привели, убедительные. Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — ответил на это президент.

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