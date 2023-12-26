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Фадеев допустил амнистию для нескольких категорий заключенных в 2024 году

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Амнистия для некоторых категорий заключенных возможна в следующем году, этот вопрос будет прорабатываться, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.

Он напомнил, что амнистий не было очень давно. «Амнистия, если она грамотно проводится, это гуманистический сигнал обществу. И как сигнал это важно», — сказал журналистам омбудсмен.

4 декабря член СПЧ Ева Меркачева во время заседания совета попросила Владимира Путина помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые осуждены за ненасильственные преступления. Она упомянула случай, когда женщину разлучили с новорожденным ребенком и отправили обратно в СИЗО через два часа после родов, а также о том, что некоторые матери, которые отбывают наказание с маленькими детьми, не могут находиться с ними в больнице, так как для этого нет конвоя.

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Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Президент счел приведенные примеры убедительными. «Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — отметил он.

После этого глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сказал, что объявление амнистии прорабатывается (по закону ее объявляет Госдума). Однако в Кремле сообщили, что пока никакой конкретики нет.

Последняя масштабная амнистия прошла в России в 2015 году и была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди подпавших под нее были ранее не отбывавшие заключение, которые были осуждены на сроки до пяти лет за умышленные преступления, совершенные в возрасте до 18 лет; осужденные на срок до пяти лет за преступления по неосторожности; осужденные, которым осталось сидеть меньше года на момент окончания действия постановления, и т.д.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Валерий Фадеев СПЧ амнистия
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