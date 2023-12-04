Путин допустил амнистию для ряда осужденных женщин

Член СПЧ Ева Меркачева попросила Путина помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые осуждены за ненасильственные преступления

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил принять решение по амнистии для некоторых категорий женщин.

Член СПЧ Ева Меркачева попросила Путина помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые осуждены за ненасильственные преступления.

Она рассказала о случаях, когда одна из женщин родила и через два часа после родов была разлучена с ребенком и отправлена обратно в СИЗО, а также о том, что некоторые матери, отбывающие наказание в колониях вместе с маленькими детьми, не могут находиться с ними в больнице в случае госпитализации, так как для этого нет конвоя. Меркачева назвала ситуацию, когда матери с детьми находятся за решеткой «нонсенсом». «Я просила бы помиловать всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления. <...> И вообще прошу помиловать всех женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения», — сказала член СПЧ. Она назвала это «шагом милосердия».

«Что касается женщин в местах лишения свободы, примеры, которые вы привели, убедительные. Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — ответил на это президент.

Меркачева также обратила внимание на огромные сроки для тех, кто осужден по делам, не связанным с насилием.

«Следующая тема, которую я бы хотела поднять, — это огромные сроки наказания. У нас в целом растет число наказаний, не связанных с лишением свободы, и это замечательно. Но на этом фоне выросли сроки для тех, кого приговаривают все-таки к реальному лишению свободы. Я сейчас говорю о ненасильственных преступлениях. Вообще сроки кажутся дикими — семь, десять, 15, 20, 24 года — за преступления, в результате которых никто не пострадал, нет никаких жертв, никто не погиб. <...> Но сегодня за изнасилование и убийство с особой жестокостью люди получают в два-три раза меньше [сроки], чем за какое-нибудь экономическое преступление», — указала она.

Правозащитница привела в пример дело против журналистки Александры Баязитовой, осужденной на пять лет колонии по обвинению в вымогательстве. Прокуратура просила для нее 14 лет заключения.

Баязитова и медиатехнолог Ольга Архарова (осуждена на четыре с половиной года колонии) признаны виновными в вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности». Следствие утверждало, что речь шла о двух требованиях. В одном случае от Ушакова требовали 420 тыс. руб., в другом — 1,2 млн руб. Баязитова свою вину не признала, Архарова в ходе следствия частично вину признала, но потом от своих показаний отказалась.

«Это колоссально много — пять лет. Для девушки с сахарным диабетом, которая никого не убила. И потерпевший сам не хотел, чтобы ее в тюрьму отправляли», — отметила Меркачева.

Член СПЧ попросила Путина «дать поручение пересмотреть уголовную политику в сфере наказания за ненасильственные преступления такими огромными сроками».

«Теперь по поводу избыточно жестокого обращения с людьми, которые не совершили преступлений, связанных с жизнью, здоровьем других людей. Как правило, это нарушение закона в области экономической деятельности. Слишком суровые наказания, вы сказали. <...> Вы знаете, в некоторых странах не случайно, скажем, за налоговые преступления или за нарушение норм в области антикартельной деятельности предусмотрены такие наказания, которые, казалось, являются тоже слишком строгими, даже жестокими. Но это сознательная позиция государства и законодателя, потому что законодатель реагирует на те проявления, которые он считает наиболее опасными с точки зрения интересов государства», — сказал Путин.

При этом он отметил, что ситуации, когда «за определенные действия, явно нарушающие закон, но тем нее сроки семь-десять лет», «в голове не укладываются». «На мой взгляд, как гражданина Российской Федерации, это, конечно, вещи такие спорные, скажем так аккуратно», — считает глава государства.