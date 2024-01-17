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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили беспилотник в поселке Дружба на белгородчине

Губернатор Гладков: ПВО сбила дрон в поселке Дружба Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в районе поселка Дружба Валуйского городского округа, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию на месте.

Гладков сообщил о 38 атаковавших Белгородскую область снарядах и ракетах
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Фото:Евгений Силантьев / ТАСС

В ночь на 17 января в Белгороде действовал сигнал ракетной опасности.

Минобороны сообщило, что в регионе около 2:40 сбили семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника самолетного типа. Гладков написал о повреждении жилого дома, возгорании в хозпостройке и отключении света в одном из поселков.

В 5:20 мск глава региона сообщил, что системы ПВО сработали снова, было сбито несколько воздушных целей. После этого в военном ведомстве отчитались о перехвате четырех снарядов РСЗО RM-70 Vampire и двух дронов.

Всего, по словам главы региона, за прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 38 снарядов различных типов и ракет.

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Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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