Силы ПВО сбили беспилотник в поселке Дружба на белгородчине

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в районе поселка Дружба Валуйского городского округа, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию на месте.

В ночь на 17 января в Белгороде действовал сигнал ракетной опасности.

Минобороны сообщило, что в регионе около 2:40 сбили семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника самолетного типа. Гладков написал о повреждении жилого дома, возгорании в хозпостройке и отключении света в одном из поселков.

В 5:20 мск глава региона сообщил, что системы ПВО сработали снова, было сбито несколько воздушных целей. После этого в военном ведомстве отчитались о перехвате четырех снарядов РСЗО RM-70 Vampire и двух дронов.

Всего, по словам главы региона, за прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 38 снарядов различных типов и ракет.