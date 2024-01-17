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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о 38 атаковавших Белгородскую область снарядах и ракетах

Гладков сообщил об обстреле Белгородской области 38 снарядами и ракетами
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Белгородскую область за прошедшие сутки со стороны Украины атаковали 38 снарядов различных типов и ракет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Так, в Белгороде, по его словам, силы ПВО уничтожили ночью около 02:40 семь снарядов РСЗО «Ольха», утром — четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир».

«В Белгородском районе по селам Устинка и Журавлевка выпущено 9 и 5 артиллерийских снарядов соответственно», — написал Гладков.

Также в районе поселка Прилесье в Краснояружском районе зафиксировано семь прилетов, в Шебекинском городском округе по селу Белянка были выпущены шесть минометных снарядов, добавил глава региона.

В Белгородской области перехватили два дрона и четыре реактивных снаряда
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Ранее Минобороны доложило, что в ночь на 17 января силы ПВО сбили семь ракет и четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. За эту ночь система противовоздушной обороны срабатывала в регионе минимум два раза, сообщал Гладков.

Около 7 утра Минобороны России отчиталось о перехвате еще четырех реактивных снарядов и двух дронов в области.

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Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область ракеты снаряды Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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