Мэрия Белгорода объявила о режиме авиационной опасности

Вид на Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В Белгороде ввели режим авиационной опасности. Об этом сообщила в телеграм-канале мэрия города.

«Город Белгород, авиационная опасность», — говорится в сообщении мэрии.

Позднее в мэрии сообщили РБК, что в 14:26 был объявлен отбой авиационной опасности.

30 декабря центр Белгорода подвергся массовому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которого погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, еще более 100 пострадали. С тех пор украинская сторона неоднократно предпринимает попытки атаковать город.