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Военная операция на Украине ,  
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Мэрия Белгорода объявила о режиме авиационной опасности

В Белгороде объявили режим авиационной опасности
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Военная операция на Украине
Вид на Белгород
Вид на Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В Белгороде ввели режим авиационной опасности. Об этом сообщила в телеграм-канале мэрия города.

«Город Белгород, авиационная опасность», — говорится в сообщении мэрии.

Позднее в мэрии сообщили РБК, что в 14:26 был объявлен отбой авиационной опасности.

30 декабря центр Белгорода подвергся массовому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которого погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, еще более 100 пострадали. С тех пор украинская сторона неоднократно предпринимает попытки атаковать город.

Минобороны сообщило об уничтожении дрона и снаряда над Белгородом
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС
Так, 9 января, Минобороны России сообщало об уничтожении над Белгородской областью снаряда, выпущенного из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», и беспилотника. Днем ранее над регионом сбили десять снарядов чешской РСЗО Vampire. Губернатор Вячеслав Гладков 8 января объявлял ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе.

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Россия Белгород Белгородская область новости
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