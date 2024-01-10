Мэрия Белгорода объявила о режиме авиационной опасности
В Белгороде объявили режим авиационной опасности
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В Белгороде ввели режим авиационной опасности. Об этом сообщила в телеграм-канале мэрия города.
«Город Белгород, авиационная опасность», — говорится в сообщении мэрии.
Позднее в мэрии сообщили РБК, что в 14:26 был объявлен отбой авиационной опасности.
30 декабря центр Белгорода подвергся массовому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которого погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, еще более 100 пострадали. С тех пор украинская сторона неоднократно предпринимает попытки атаковать город.
сообщало об уничтожении над Белгородской областью снаряда, выпущенного из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», и беспилотника. Днем ранее над регионом сбили десять снарядов чешской РСЗО Vampire. Губернатор Вячеслав Гладков 8 января объявлял ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе.