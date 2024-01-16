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Два российских ракетоносца провели семичасовой полет над Японским морем

Минобороны: российские ракетоносцы совершили 7-часовой полет над Японским морем

Два российских ракетоносца провели семичасовой полет над Японским морем
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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря в сопровождении экипажей самолетов Су-35С и Су-30СМ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — сказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он добавил, что полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей проводятся регулярно.

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Ту-22М3

В октябре 2023 года два Ту-95МС также выполнили плановый полет над Японским морем. Их прикрывали истребители Су-35С.

В сентябре того же года бомбардировщики Ту-22М3 провели плановый полет над Балтийским морем, который длился около пяти часов.

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Теги
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