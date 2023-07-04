Бомбардировщики Ту-95МС провели плановый полет у побережья Аляски

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

Продолжительность полета составила более 13 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, отметили в министерстве. Экипажи самолетов Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе в ходе выполнения полетного задания.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — сообщили в ведомстве.

В апреле два стратегических бомбардировщика Ту-95МС уже пролетали над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей. Полет выполнялся в рамках начавшейся внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, которая прошла с 14 по 20 апреля.

В феврале Ту-95МС выполнили семичасовой рейд над нейтральными водами Берингова моря, сообщало Минобороны России. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.