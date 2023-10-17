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Два ракетоносца Ту-95МС провели семичасовый полет над Японским морем

Минобороны: два ракетоносца Ту-95МС провели семичасовый полет над Японским морем

Два ракетоносца Ту-95МС провели семичасовый полет над Японским морем
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Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Полет продолжался около семи часов, обоих прикрывали истребители Су-35С.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны отметили, что такие полеты регулярно проводятся над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

14 сентября военное ведомство сообщило о четырехчасовом плановом полете российских Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

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10 августа ракетоносцы Ту-160 провели дежурный полет над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном. Он длился восемь часов.

Теги
Минобороны ракетоносцы Ту-95 МС Японское море полет
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