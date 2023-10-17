Два ракетоносца Ту-95МС провели семичасовый полет над Японским морем
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
Полет продолжался около семи часов, обоих прикрывали истребители Су-35С.
«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны отметили, что такие полеты регулярно проводятся над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
14 сентября военное ведомство сообщило о четырехчасовом плановом полете российских Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.
10 августа ракетоносцы Ту-160 провели дежурный полет над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном. Он длился восемь часов.