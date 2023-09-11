branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 103,53 (-1,35) Инвестиции, 16:49 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 96,51 (-1,42) Инвестиции, 16:49
Times of India перепутала Дмитрия Медведева и Даниила Медведева Общество, 21:13
В БКС назвали российские бумаги для покупки во время ослабления доллара Инвестиции, 21:10
Сборная России проиграла олимпийской сборной Египта в товарищеском матче Спорт, 21:05
ФСБ пришла с проверкой в рестораны White Rabbit Зарькова Бизнес, 21:02
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка Политика, 20:56
Бомбардировщики Ту-22М3 провели плановый полет над Балтийским морем Политика, 20:51
Бойца UFC родом из Чечни арестовали на Пхукете по делу о пытках Спорт, 20:48
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 20:39
Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына Политика, 20:28
Зачем глава МИД Германии в четвертый раз приезжала в Киев Политика, 20:23
Athletic узнал о планах Леброна Джеймса сыграть за сборную на Олимпиаде Спорт, 20:04
В Воронежской области выявили новые случаи заражения сибирской язвой Общество, 20:00
Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ в районе Опытного под Донецком Политика, 19:51
Шойгу предложил проверку использования переданных земель Дальнего Востока Политика, 19:47
Политика ,  
0 

Бомбардировщики Ту-22М3 провели плановый полет над Балтийским морем

Минобороны: Ту-22М3 провели плановый полет над водами Балтийского моря
Ту-22М3
Ту-22М3 (Фото: tupolev.ru)

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило Минобороны России.

Полет длился около пяти часов, их сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В ведомстве заверяют, что полеты дальней авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других стран.

В апреле два бомбардировщика Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря. Экипажи находились в воздухе более пяти часов, за это время они преодолели около 4,5 тыс. км. В полете их сопровождали истребители Южного военного округа.

Теги
Ту-22М3 бомбардировщики Балтийское море Минобороны
Материалы по теме
Бомбардировщики Ту-95МС провели плановый полет у побережья Аляски
Политика
Восемь бомбардировщиков Ту-22М3 пролетели над Охотским и Японским морями
Политика
Минобороны сообщило о переброске Ту-95МС и Ту-22М3 Тихоокеанского флота
Политика