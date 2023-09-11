Бомбардировщики Ту-22М3 провели плановый полет над Балтийским морем

Ту-22М3 (Фото: tupolev.ru)

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило Минобороны России.

Полет длился около пяти часов, их сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В ведомстве заверяют, что полеты дальней авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других стран.

В апреле два бомбардировщика Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря. Экипажи находились в воздухе более пяти часов, за это время они преодолели около 4,5 тыс. км. В полете их сопровождали истребители Южного военного округа.