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Минобороны заявило о полетах «стратегов» над Балтикой и северными морями

Минобороны отчиталось о полетах «стратегов» над Балтикой и северными морями

Минобороны заявило о полетах «стратегов» над Балтикой и северными морями
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Самолеты российской дальней авиации выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей, а также моря Бофорта и Северного Ледовитого океана, сообщило в телеграм-канале Минобороны.

Полеты осуществляли стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22м3, говорится в сообщении ведомства. Самый долгий из полетов длился более семи часов.

Самолеты сопровождали истребители Су-35с, Су-27, и МиГ-31 Воздушно-космических сил (ВКС) и Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что летчики осуществляли полеты «в строгом соответствии» с международным правом. Российская авиация регулярно совершает плановые полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, добавил он.

Ранее в тот же день Минобороны Дании сообщило в X (ранее — Twitter), что военные подняли в воздух два истребителя F-16 национальных ВВС для перехвата российских самолетов над Северным морем. В сводке российского оборонного ведомства об этом информации не было.

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По данным ВВС Нидерландов, предупреждение от системы оповещения и быстрого реагирования QRA Дании (такую систему используют все страны НАТО) поступило около 7:19 (8:19 мск) 14 августа. По информации датского Минобороны, российские самолеты не находились в воздушном пространстве Дании. О каких именно самолетах шла речь, в ведомстве не уточняли.

В этот же день, 14 августа, Минобороны сообщило о поднятии в воздух истребителя МиГ-29 из-за приближения к границе России самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. По данным Минобороны, он приближался к государственной границе.

Когда российский истребитель подлетел, «иностранный военный самолет выполнил разворот», заявили в Минобороны. Там уточнили, что граница нарушена не была.

Теги
Минобороны авиация Северное море Балтийское море перехват Дания Баренцево море
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