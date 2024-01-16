Вступление Швеции в НАТО не вошло в законодательную программу Венгрии

Кабмин Швеции не стал включать вступление Швеции в НАТО в программу законов

В законодательную программу правительства Венгрии не включили вступление Швеции в НАТО, сообщает телеканал ATV со ссылкой на венгерского заместителя премьер-министра Жолта Семьена.

По словам Семьена, программа правительства на весеннюю парламентскую сессию 2024 года включает 18 законопроектов и поправок. Вступление Швеции в НАТО в перечень документов не вошло. Парламент будет голосовать по вопросам, связанным с услугами водоснабжения в стране, и принятию государственного бюджета на 2025 год.

Послы Швеции и Финляндии подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. В ноябре того же года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна поддержит вступление государств в альянс. 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в Североатлантический альянс.

На сегодняшний день Турция и Венгрия остаются единственными членами НАТО, которые не ратифицировали заявку Швеции. Будапешт в качестве обоснования своей позиции ссылался на то, что Стокгольм постоянно подрывает двусторонние отношения и ставит себя в положение «морального превосходства».

По мнению венгерского правительства, Швеция неоднократно стремилась нанести удар по Венгрии - например, в 2021 году, когда шведский премьер-министр Ульф Кристерссон призвал в рамках Евросоюза оказать на Венгрию давление и поддержать «все более сильную» венгерскую оппозицию. Также, по словам советника правительства Венгрии Золтана Ковача, шведский министр по делам ЕС Джессика Росуолл предлагала прекратить перечисление помощи ЕС для Венгрии.