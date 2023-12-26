Комитет меджлиса Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Комитет по международным делам турецкого парламента (меджлис) одобрил ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Теперь документ должен пройти общее голосование в Генассамблее Великого национального собрания Турции — парламенте республики. Вступит в силу он после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

29 декабря меджлис уходит на зимние каникулы, поэтому дата голосования пока неизвестна. Оно может пройти как в этом году, так и после 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в политических кругах Турции.

В конце октября Эрдоган одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО и направил протокол в турецкий парламент.

Анкара выступала против присоединения Стокгольма к Североатлантическому альянсу с момента подачи шведскими властями заявки в мае 2022 года, выдвигая ряд требований. В частности, турецкое руководство отказывалось одобрить вступление Швеции, если она не выдаст сторонников «Рабочей партии Курдистана» (Анкара считает ее террористической организацией) и не отменит установленный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию. Помимо этого, протест у Анкары вызывали антирелигиозные акции, в ходе которых шведские активисты сжигали Коран, в том числе у мечетей.

На сегодняшний день Турция и Венгрия остаются единственными членами НАТО, которые не ратифицировали заявку Швеции. Будапешт в качестве обоснования своей позиции ссылался на то, что Стокгольм постоянно подрывает двусторонние отношения и ставит себя в положение «морального превосходства».