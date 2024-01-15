Обвинение проиграло в апелляции дело об аресте основателя «Тануки» Орлова

Александр Орлов (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС)

Московский городской суд в ходе рассмотрения апелляционной жалобы признал законным отказ в заочном аресте ресторатора и основателя сетей «Тануки» Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Тверской суд Москвы 11 декабря 2023 года не стал заочно арестовывать Орлова, не удовлетворив ходатайство МВД.

«Московский городской суд оставил постановление Тверского районного суда <...> без изменения», — говорится в публикации.

В ноябре 2023 года Орлова объявили в международный розыск. Дело завели по п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда. Максимальное наказание по статье — пять лет заключения.

«Коммерсантъ» узнал, что Орлова объявили в розыск из-за претензий арендодателя площадей в башне «Меркурий» в «Москва-Сити» к фитнесу Black Star, который не платил деньги за аренду и нанес ущерб в размере порядка 110 млн руб. В базе СПАРК Орлов не значится в списке учредителей, а юридическое лицо клуба числится банкротом.

Орлов уехал из России в начале 2022 года. В декабре 2023 года он заявил, что находится в Лондоне и полностью вышел из всех проектов в России. Ресторатор назвал ситуацию результатом недопонимания.