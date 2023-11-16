«Коммерсантъ» назвал причину розыска основателя «Тануки»

По данным «Ъ», основателя «Тануки» Орлова объявили в розыск из-за претензий арендодателя площадей в башне «Меркурий» в «Москва-Сити» к фитнесу Black Star. Орлов не значится в списке учредителей, юрлицо клуба числится банкротом

Александр Орлов (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС)

Ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова объявили в розыск из-за заявления руководства ООО «Промтехноком», владеющего площадями в «Москва-Сити», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, речь может идти о том, что арендатор в лице ООО «Меркурий Фитнес» не платил деньги за аренду помещения, а также «вносил инфраструктурные изменения, не ставя арендодателя в известность и без разрешения». В частности, как пишет «Коммерсантъ», «якобы был построен бассейн для фитнес-клуба, соучредителем которого выступал Орлов».

Орлова объявили в розыск по ч. 2 ст. 165 УК (причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой). Ущерб потерпевшей стороне оценивается в сумму около 110 млн руб., отмечает «Коммерсантъ». Издание не смогло связаться с представителями сторон.

РБК направил запрос в МВД России, ООО «Промтехноком» и Black Star Fitness.

По данным СПАРК, ООО «Меркурий Фитнес» с начала марта числится банкротом, в его отношении открыто конкурсное производство. Это юридическое лицо фитнес-клуба Black Star Fitness, открывшегося в 2019 году на втором этаже башни «Меркурий». Одним из его основателей был Тимур Юнусов (рэпер Тимати). В базе СПАРК Орлов среди учредителей не указан. В начале июня 2022 года фитнес-клуб на своей странице во «ВКонтакте» объявил о закрытии «по независящим от него причинам». Клиентам предлагали абонементы в другие фитнес-клубы сети или возврат денег.

Александр Орлов — основатель Bulldozer Group, которая управляет несколькими десятками ресторанов в России, Казахстане, на Украине, а также в Гонконге и ОАЭ. Созданная им сеть японских ресторанов «Тануки», по данным на сайте холдинга TanukiFamily, насчитывает 76 точек, 66 из которых расположены в Москве.

В начале 2022 года Орлов покинул Россию. В июле того же года он сообщил, что сосредоточился на развитии зарубежных проектов в США и ОАЭ. Тогда же руководитель его PR-службы Евгения Батрак рассказала, что ресторатор ведет переговоры о полной или частичной продаже холдинга Bulldozer бизнесменам из ОАЭ.

Спустя месяц стало известно, что Орлов продал доли в размере 33,3% в «Тануки», «Тануки — Краснодар» и «Тануки — Нижний Новгород». Их совокупная выручка за 2021 год составила 295 млн руб. Доли перешли бизнесмену Андрею Аскерко. До этого Орлов продал инвесторам из ОАЭ рестораны «Такахули», «Хорошая девочка», Lou Lou, Eshak и «Юг».