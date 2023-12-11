Адвокат объяснил, почему суд не арестовал заочно основателя «Тануки»

За все время следствия Орлова ни разу не вызвали на допрос, но при этом у него в офисах проходили обыски, а его поиски «сводились к тому, что кто-то ходил по месту прописки и смотрел, горел в окнах свет или нет», пояснила защита

Александр Орлов (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС)

Следователь не смог доказать, что основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов собирался скрыться, поэтому Тверской районный суд Москвы не стал заочно арестовывать ресторатора, рассказал РБК председатель коллегии адвокатов «Делоер» Роланд Зантарая, сотрудник которой защищает бизнесмена.

«Решение было для нас неожиданным, потому что, как правило, ходатайства об аресте, в том числе заочном, удовлетворяются, но мы сумели доказать суду, что сторона обвинения — следователь — не доказал намерение Орлова скрываться», — сказал Зантарая.

По его словам, за все время следствия, которое идет больше года, Орлова ни разу не вызвали на допрос в качестве обвиняемого, подозреваемого или свидетеля, но при этом у него в офисах проходили обыски. Защита отметила, что основатель «Тануки» узнал о статусе обвиняемого по делу только из СМИ, он не скрывается от следствия и суда и может по требованию следователя в любое время прийти на допрос. При этом все попытки найти Орлова «сводились к тому, что кто-то ходил по месту прописки и смотрел, горел в окнах свет или нет», отметил Зантарая.

«В этом и есть причина — почему нам удалось доказать, что никаких оснований для ареста, в том числе и заочного — нет», — считает адвокат.

Говоря об обвинении в причинении имущественного ущерба из-за неоплаты аренды и перепланировки здания без согласования, адвокат пояснил, что арендатор ООО «Меркурий Фитнес» «вырезал отверстие в здании под плавательный бассейн» и что «отверстие под бассейн и все необходимые перепланировки согласовывали с владельцами здания». «Это доказывают протоколы общих совещаний с «Меркурий Фитнес», техническими специалистами и представителями собственников здания», — уточнил он. Однако, по его словам, городские власти отказались утверждать изменения, так как заявление подал арендатор, а не собственник здания. «Поэтому спор носит сугубо гражданско-правовой характер», — указал Зантарая, добавив, что неоплата аренды также «не является уголовным преступлением, это обычный коммерческий гражданско-правовой спор».

Зантарая подчеркнул, что Орлов «не имеет никакого отношения» к компании «Меркурий Фитнес». «Он является ключевым инвестором, а не владельцем и не участвовал в деятельности компании», — пояснил он. По его словам, ресторатор собирается приехать и дать показания. Участие в процессе принимал руководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов «Делоер» Владимир Подолин, добавил Зантарая.

Суд 11 декабря не удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте Орлова. В ноябре основатель «Тануки» был объявлен в международный розыск, дело возбуждено по п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного ущерба). По данным «Коммерсанта», поводом для расследования стало заявление владельца помещений в «Москва-Сити» — компании «Промтехноком» — против компании «Меркурий Фитнес», которая из арендовала. Собственник утверждал, что компания не платила за аренду помещения, а также «вносила инфраструктурные изменения, не ставя арендодателя в известность и без разрешения». Ущерб составил около 110 млн руб., писала газета.

По данным СПАРК, ООО «Меркурий Фитнес» с начала марта числится банкротом, в его отношении открыто конкурсное производство. Это юридическое лицо фитнес-клуба Black Star Fitness, открывшегося в 2019 году на втором этаже башни «Меркурий». Одним из его основателей был Тимур Юнусов (рэпер Тимати). В базе СПАРК Орлов среди учредителей не указан.

Орлов в интервью казахской редакции Forbes связал обвинения с недопониманием и отметил, что считает претензии к нему «не совсем обоснованными». «В прошлом я являлся одним из инвесторов этого проекта, но никак не влиял на его операционную деятельность», — пояснил он.

По его словам, он находится в Лондоне. «Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге», — рассказал ресторатор, уточнив, что полностью вышел из всех своих проектов в России. В 2022 году Орлов продал российскую часть своего бизнеса инвесторам с Ближнего Востока и покинул Россию.