Суд отказал МВД в заочном аресте основателя «Тануки»
Тверской районный суд Москвы не стал заочно арестовывать ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба, не удовлетворив ходатайство следователя МВД, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Орлов был объявлен в международный розыск, дело возбуждено по статье об по п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда). «Коммерсантъ» писал, что поводом для дела стало заявление владельца помещений в «Москва-Сити» компании «Промтехноком» против арендатора ООО «Меркурий Фитнес». Последний не платил деньги за аренду помещения, а также «вносил инфраструктурные изменения, не ставя арендодателя в известность и без разрешения», утверждали в «Промтехнокоме». По данным издания, ущерб составил около 110 млн руб.
Основатель «Тануки» счел ситуацию результатом недопонимания.Он сказал, что находится в Лондоне.
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