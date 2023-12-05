Объявленный в розыск основатель «Тануки» вышел на связь из Лондона

Орлов объявлен в международный розыск по статье об имущественном ущербе, нанесенном обманным путем, ему грозит до пяти лет заключения. Основатель «Тануки» счел ситуацию результатом недопонимания, но уточнил, что уехал в Лондон

Александр Орлов (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС)

Ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов, объявленный в России в розыск по уголовному делу, находится в Лондоне. Об этом он сам сообщил казахской редакции Forbes.

«Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге», — рассказал Орлов и добавил, что полностью вышел из всех своих проектов в России.

Орлова объявили в международный розыск около трех недель назад, в середине ноября. Дело заведено по п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда. Она грозит лишением свободы на срок до двух лет. По сведениям «Коммерсанта», причиной заведения дела стало заявление владельца помещений в «Москва-Сити» компании «Промтехноком» против арендатора в лице ООО «Меркурий Фитнес». Первая компания утверждала, что «Меркурий Фитнес» не платил деньги за аренду помещения, а также «вносил инфраструктурные изменения, не ставя арендодателя в известность и без разрешения». По данным газеты, ущерб оценили примерно в 110 млн руб. По данным СПАРК, ООО «Меркурий Фитнес» с начала марта числится банкротом, в его отношении открыто конкурсное производство. Это юридическое лицо фитнес-клуба Black Star Fitness, открывшегося в 2019 году на втором этаже башни «Меркурий». Одним из его основателей был Тимур Юнусов (рэпер Тимати). В базе СПАРК Орлов среди учредителей не указан.



В начале июня 2022 года фитнес-клуб на своей странице во «ВКонтакте» объявил о закрытии «по независящим от него причинам». Клиентам предлагали абонементы в другие фитнес-клубы сети или возврат денег.

Орлов рассказал казахскому Forbes, что заведение уголовного дела стало для него неожиданным, поскольку он ожидал разбирательство по «сугубо гражданско-правовому иску». «В прошлом я являлся одним из инвесторов этого проекта, но никак не влиял на его операционную деятельность. Так что претензии ко мне считаю не совсем обоснованными», — добавил бизнесмен. С его слов, адвокаты уже разбираются с ситуацией, в ближайшее время спор может быть урегулирован. «Совершенно уверен, что здесь нет никаких скрытых мотивов — некое недопонимание, может быть. Меня нет в России уже определенное время, и наверняка именно из-за этого и возникла вся эта ситуация», — предположил Орлов.

Александр Орлов — бывший президент российского холдинга Bulldozer Group. В 2004 году он запустил сеть японских ресторанов «Тануки», а затем заведения «Ёрш» и доставку «Твоя пицца». В 2022 году Орлов продал российскую часть своего бизнеса инвесторам с Ближнего Востока, покинул Россию и перестал иметь отношение к холдингу Bulldozer. После этого ресторатор сфокусировался на других рынках: Казахстане, США, Узбекистане, ОАЭ, Гонконге.

В июле 2022-го он рассказывал, что «базируется в Дубае».

Российские общественники направляли жалобы на Орлова в Генпрокуратуру и Следственный комитет. «Честно говоря, мне наплевать, что обо мне думают. Я не делаю ничего деструктивного, напротив, я создаю рабочие места, комфортные условия для гостей и иногда остро шучу», — говорил ресторатор.