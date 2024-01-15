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Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили актера Юрия Соломина
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Артиста похоронили рядом с женой — актрисой Ольгой Соломиной, которая умерла 27 мая 2019 года.

Церемония прощания с Соломиным проходила в Малом театре. На нее пришли актеры Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Александр Олешко, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин прислали венки. После прощания началось отпевание актера в храме Христа Спасителя.

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Соломину было 88 лет. Он умер 11 января. За два дня до этого актера выписали из больницы, где он находился с ноября после микроинсульта.

В Малом театре, художественным руководителем которого он был более 30 лет, Соломин служил с 1957 года. Среди его многочисленных ролей — Сирано в «Сирано де Бержераке», Хлестаков в «Ревизоре», Войницкий в «Дяде Ване», Федя Протасов в «Живом трупе».

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Теги
Юрий Соломин похороны Троекуровское кладбище Москва худрук Малый театр
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