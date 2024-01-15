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Церемония прощания с Соломиным завершилась аплодисментами. Видео

В Малом театре завершилась церемония прощания с худруком Юрием Соломиным

Церемония прощания с Соломиным завершилась аплодисментами. Видео
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В Малом театре закончилась церемония прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным. На нее пришли родные, друзья и коллеги худрука театра. В числе присутствовавших — актеры Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Александр Олешко, глава СК Александр Бастрыкин. Президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин прислали венки. 

После этого началось отпевание актера в храме Христа Спасителя. Соломин умер 11 января на 89-м году жизни.  

Кто пришел проститься с Юрием Соломиным. Фоторепортаж
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Теги
Юрий Соломин актер Малый театр прощание
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