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Кто пришел проститься с Юрием Соломиным. Фоторепортаж

В Малом театре в Москве прошло прощание с его художественным руководителем Юрием Соломиным. Народный артист СССР умер 11 января в возрасте 88 лет. Кто пришел с ним проститься — в фоторепортаже РБК
Прощание организовано в Малом театре, худруком которого Юрий Соломин был с 1988 года
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Прощание организовано в Малом театре, худруком которого Юрий Соломин был с 1988 года

Актер Александр Олешко
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Александр Олешко

Актер Сергей Гармаш
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Сергей Гармаш

Актер Станислав Любшин
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Станислав Любшин

Актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов

&laquo;Трудно руководить милицией, больницей и, конечно&nbsp;же, театром. Это очень ранимый и болезненный организм&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил Соломин о роли худрука
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Трудно руководить милицией, больницей и, конечно же, театром. Это очень ранимый и болезненный организм», — говорил Соломин о роли худрука

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин (справа)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин (справа)

Заместитель художественного руководителя Малого театра по творческим вопросам, актер и режиссер Алексей Дубровский
Фото: Андрей Любимов / РБК

Заместитель художественного руководителя Малого театра по творческим вопросам, актер и режиссер Алексей Дубровский

Актер Всеволод Шиловский
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Всеволод Шиловский

Театровед, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Театровед, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов

Юрий Соломин был полным кавалером ордена &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo;, также среди его многочисленных наград&nbsp;&mdash; Орден Почета
Фото: Андрей Любимов / РБК

Юрий Соломин был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», также среди его многочисленных наград — Орден Почета

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Кинорежиссер Дмитрий Барщевский
Фото: Андрей Любимов / РБК

Кинорежиссер Дмитрий Барщевский

Помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский
Фото: Андрей Любимов / РБК

Помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский

Посол Японии в России Акира Муто. Юрий Соломин в 2011 году был награжден японским орденом Восходящего солнца. Среди его киноролей была работа в оскароносном&nbsp;фильме Акиры Куросавы &laquo;Дерсу Узала&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Посол Японии в России Акира Муто.

Юрий Соломин в 2011 году был награжден японским орденом Восходящего солнца. Среди его киноролей была работа в оскароносном фильме Акиры Куросавы «Дерсу Узала»

Замруководителя аппарата правительства Леонид Левин
Фото: Андрей Любимов / РБК

Замруководителя аппарата правительства Леонид Левин

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
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Теги
Андрей Любимов Андрей Любимов
мультимедиа Юрий Соломин актер режиссер худрук Малый театр театр прощание
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