Кто пришел проститься с Юрием Соломиным. Фоторепортаж
В Малом театре в Москве прошло прощание с его художественным руководителем Юрием Соломиным. Народный артист СССР умер 11 января в возрасте 88 лет. Кто пришел с ним проститься — в фоторепортаже РБК
Прощание организовано в Малом театре, худруком которого Юрий Соломин был с 1988 года
Актер Александр Олешко
Актер Сергей Гармаш
Актер Станислав Любшин
Актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов
«Трудно руководить милицией, больницей и, конечно же, театром. Это очень ранимый и болезненный организм», — говорил Соломин о роли худрука
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин (справа)
Заместитель художественного руководителя Малого театра по творческим вопросам, актер и режиссер Алексей Дубровский
Актер Всеволод Шиловский
Театровед, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов
Юрий Соломин был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», также среди его многочисленных наград — Орден Почета
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Кинорежиссер Дмитрий Барщевский
Помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский
Посол Японии в России Акира Муто.
Юрий Соломин в 2011 году был награжден японским орденом Восходящего солнца. Среди его киноролей была работа в оскароносном фильме Акиры Куросавы «Дерсу Узала»
Замруководителя аппарата правительства Леонид Левин