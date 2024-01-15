Подорвавший железную дорогу под Рязанью готовил еще один теракт

Житель Рязанской области Руслан Сидики, арестованный за подрыв железной дороги и атаку на военный аэродром Дягилево в Рязани, готовился совершить еще один теракт. Об этом заявил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Павел Выменец.

«Сидики готовился в декабре 2023 года совершить еще один подобный террористический акт в районе Дашки Рязани», — сказал Выменец ТАСС. По его словам, следователи изъяли все компоненты, которые фигурант использовал для изготовления взрывных устройств.

Суд арестовал Сидики в начале декабря 2023 года. Его обвиняли по ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение тяжкого имущественного ущерба) и ч. 3 ст. 221.1 УК (незаконное ношение взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору). По первой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы, по второй — до 12 лет.

По версии следствия, в ноябре Сидики и неустановленные лица заложили взрывные устройства на железнодорожном полотне. В результате с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. Ущерб в РЖД оценили в 30 млн руб.

Кроме того, с помощью четырех квадрокоптеров Сидики атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани в июле 2023 года, считает СК. На авиабазе, в частности, функционирует 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала дальней авиации) и дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76, сообщало Минобороны.

Сидики — уроженец Рязани, говорил источник РБК. ФСБ называла его жителем Рязанской области, имеющим гражданство России и Италии. По данным службы, в феврале 2022 года, когда он находился в Стамбуле, его завербовала украинская разведка.