 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Подорвавший железную дорогу под Рязанью готовил еще один теракт

СК: подорвавший железную дорогу под Рязанью готовил еще один теракт
Сюжет
Военная операция на Украине

Житель Рязанской области Руслан Сидики, арестованный за подрыв железной дороги и атаку на военный аэродром Дягилево в Рязани, готовился совершить еще один теракт. Об этом заявил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Павел Выменец.

«Сидики готовился в декабре 2023 года совершить еще один подобный террористический акт в районе Дашки Рязани», — сказал Выменец ТАСС. По его словам, следователи изъяли все компоненты, которые фигурант использовал для изготовления взрывных устройств.

Суд арестовал Сидики в начале декабря 2023 года. Его обвиняли по ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение тяжкого имущественного ущерба) и ч. 3 ст. 221.1 УК (незаконное ношение взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору). По первой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы, по второй — до 12 лет.

Последствия подрыва путей в Рязанской области. Видео
Общество

По версии следствия, в ноябре Сидики и неустановленные лица заложили взрывные устройства на железнодорожном полотне. В результате с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. Ущерб в РЖД оценили в 30 млн руб.

Кроме того, с помощью четырех квадрокоптеров Сидики атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани в июле 2023 года, считает СК. На авиабазе, в частности, функционирует 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала дальней авиации) и дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76, сообщало Минобороны.

Сидики — уроженец Рязани, говорил источник РБК. ФСБ называла его жителем Рязанской области, имеющим гражданство России и Италии. По данным службы, в феврале 2022 года, когда он находился в Стамбуле, его завербовала украинская разведка.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Теги
Следственный комитет Рязанская область подрыв железная дорога теракт
Материалы по теме
Суд арестовал жителя Рязанской области за теракт на железной дороге
Политика
ФСБ заявила о задержании агента Украины, устроившего атаку на аэродром
Политика
На месте подрыва путей под Рязанью нашли схему бомбы и часть видеокамеры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
На Сахалине военный получил срок за отказ ехать на военную операцию Общество, 08:30
Бизнес-процессы: как их описать, отладить и внедрить. Практикум Pro, 08:30
Минприроды предложило взимать авансом экосбор с импортеров шин и упаковки Политика, 08:28
Подорвавший железную дорогу под Рязанью готовил еще один теракт Политика, 08:11
«Аэрофлот» и ОАК договорились о том, каким будет салон самолета Ту-214 Бизнес, 08:00
Суд запретил продажу в сети устройств, скрывающих номер машины от камер Общество, 07:59
Лучшие дивидендные акции РФ: кто заплатит за 2023 год, а кто разочарует Pro, 07:50
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минобороны заявило о трех сбитых «Точках-У» над Курской областью Политика, 07:47
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 07:45
Гладков отчитался об установленных в Белгороде бетонных остановках Общество, 07:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:25
Bloomberg узнал, почему Китай не участвует в борьбе с хуситами Политика, 07:20
Маск заявил, что доверяет кандидату в президенты США Вивеку Рамасвами Политика, 07:18
Стали известны детали подложного заявления о банкротстве СПБ Биржи Финансы, 07:00