На месте подрыва путей под Рязанью нашли схему бомбы и часть видеокамеры

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На месте взрыва на железнодорожных путях в Рязанской области, где с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава с минеральными удобрениями, обнаружили фрагмент схемы взрывного устройства и часть видеокамеры, сообщил источник РБК в территориальном отделе полиции и подтвердил источник в региональном управлении МВД.

Утром 1 декабря ФСБ сообщила о задержании диверсанта, который в июле с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани. По информации ведомства, он же в ноябре устроил подрыв железной дороги в Рязанской области, когда с рельсов сошли 19 вагонов.

Злоумышленник, устроивший взрыв, разместил на дереве видеокамеру, через которую наблюдали за его действиями, сказал РБК собеседник. В эту камеру, по словам источника, были встроены взрывное устройство и таймер. В день, когда произошел взрыв, она самоуничтожилась.

Правоохранители осмотрели также локомотив поезда, вагоны которого сошли с рельсов. С его нижней части взяли смыв вещества — какого именно, источник не уточнил.

ФСБ называла задержанного жителем Рязанской области, 1988 года рождения, гражданином Италии и России. В феврале, когда подозреваемый находился в Стамбуле, его завербовала украинская разведка, полагают в ведомстве. По словам источника РБК, речь идет о ранее не судимом уроженце Рязани Сидики Руслане Касемовиче.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по п «а» и «в» ч. 2, ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного ущерба) и п. «а» ч 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору), сообщил источник.

По первой статье задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы, по второй — до 12 лет. По словам собеседника РБК, мужчина признал вину.