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Политика ,  
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На месте подрыва путей под Рязанью нашли схему бомбы и часть видеокамеры

На месте подрыва путей в Рязанской области нашли схему бомбы и часть видеокамеры
Фото: mmtproc / Telegram
Фото: mmtproc / Telegram

На месте взрыва на железнодорожных путях в Рязанской области, где с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава с минеральными удобрениями, обнаружили фрагмент схемы взрывного устройства и часть видеокамеры, сообщил источник РБК в территориальном отделе полиции и подтвердил источник в региональном управлении МВД.

Утром 1 декабря ФСБ сообщила о задержании диверсанта, который в июле с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани. По информации ведомства, он же в ноябре устроил подрыв железной дороги в Рязанской области, когда с рельсов сошли 19 вагонов.

Злоумышленник, устроивший взрыв, разместил на дереве видеокамеру, через которую наблюдали за его действиями, сказал РБК собеседник. В эту камеру, по словам источника, были встроены взрывное устройство и таймер. В день, когда произошел взрыв, она самоуничтожилась.

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Аэродром Дягилево

Правоохранители осмотрели также локомотив поезда, вагоны которого сошли с рельсов. С его нижней части взяли смыв вещества — какого именно, источник не уточнил.

ФСБ называла задержанного жителем Рязанской области, 1988 года рождения, гражданином Италии и России. В феврале, когда подозреваемый находился в Стамбуле, его завербовала украинская разведка, полагают в ведомстве. По словам источника РБК, речь идет о ранее не судимом уроженце Рязани Сидики Руслане Касемовиче.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по п «а» и «в» ч. 2, ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного ущерба) и п. «а» ч 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору), сообщил источник.

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По первой статье задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы, по второй — до 12 лет. По словам собеседника РБК, мужчина признал вину.

Теги
Рязанская область подрыв железная дорога обыски
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