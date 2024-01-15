МИД ответил на призыв Швейцарии включить Россию в переговоры по Украине

Для участия России в дискуссии о мирном плане по Украине западные страны должны перестать принимать антироссийские санкции и поставлять оружие ВСУ, заявила «Известиям» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала слова министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис о необходимости включения России в переговоры по Украине.

«Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, это один разговор. Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления», — сказала Захарова.

По ее словам, глава МИД Швейцарии мог сделать подобное заявлении для того, чтобы повлиять на «принципиальные подходы» России. В таком случае «в эту ловушку нас не заманят», отметила официальный представитель российского дипведомства.

Ранее в тот же день, 14 января, Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россию так или иначе придется включить в дискуссию о мирном плане по Украине, который обсуждается странами Запада и другими государствами. «Мира не будет без слова России», — подчеркнул министр.

При этом глава швейцарского МИДа уточнил, что обсуждение мирного плана должно продвигаться вперед даже при отсутствии диалога между Москвой и Киевом. По его словам, фундаментом для переговоров является «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский представил «формулу мира», которая в том числе предусматривает вывод российских войск с территории Украины, в ноябре 2022 года. Москва исключала переговоры на основе плана украинского президента, а также заявляла, что о выводе войск не может быть и речи. Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но с учетом своих интересов.