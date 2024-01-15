 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД ответил на призыв Швейцарии включить Россию в переговоры по Украине

МИД призвал прекратить поставки оружия Киеву для участия России в переговорах
Сюжет
Военная операция на Украине

Для участия России в дискуссии о мирном плане по Украине западные страны должны перестать принимать антироссийские санкции и поставлять оружие ВСУ, заявила «Известиям» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала слова министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис о необходимости включения России в переговоры по Украине.

«Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, это один разговор. Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления», — сказала Захарова.

По ее словам, глава МИД Швейцарии мог сделать подобное заявлении для того, чтобы повлиять на «принципиальные подходы» России. В таком случае «в эту ловушку нас не заманят», отметила официальный представитель российского дипведомства.

Швейцария исключила мир на Украине без «слова России»
Политика
Иньяцио Кассис

Ранее в тот же день, 14 января, Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россию так или иначе придется включить в дискуссию о мирном плане по Украине, который обсуждается странами Запада и другими государствами. «Мира не будет без слова России», — подчеркнул министр.

При этом глава швейцарского МИДа уточнил, что обсуждение мирного плана должно продвигаться вперед даже при отсутствии диалога между Москвой и Киевом. По его словам, фундаментом для переговоров является «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский представил «формулу мира», которая в том числе предусматривает вывод российских войск с территории Украины, в ноябре 2022 года. Москва исключала переговоры на основе плана украинского президента, а также заявляла, что о выводе войск не может быть и речи. Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но с учетом своих интересов.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Теги
Персоны
МИД Швейцария Мария Захарова переговоры Военная операция на Украине
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Швейцария исключила мир на Украине без «слова России»
Политика
Швейцария не увидела смысла годами обсуждать «формулу мира» Зеленского
Политика
Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в мирных переговорах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Встреча по мирному плану Украины в Давосе завершилась без четкого плана Политика, 00:43
Умер каскадер Захаренков из фильма с Джеки Чаном и Шварценеггером Общество, 00:32
МИД ответил на призыв Швейцарии включить Россию в переговоры по Украине Политика, 00:06
Суд арестовал выплаты по белорусским евробондам в пользу россиянина Финансы, 00:01
«Реал» победил «Барселону» и в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании Спорт, 14 янв, 23:56
В Москве задержали участников видео, бегавших по крышам вагонов метро Общество, 14 янв, 23:35
В Пентагоне опровергли сообщения о новых ударах по Йемену Политика, 14 янв, 23:21
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
FT узнала о блокировке VPN-сервисов в Турции накануне местных выборов Политика, 14 янв, 23:03
Эстония не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста Политика, 14 янв, 22:59
Ермак заявил о несогласии Украины на заморозку конфликта Политика, 14 янв, 22:57
Клубный дом на первой линии: где живут ультрахайнеты в Сочи РБК и Breeze Home, 14 янв, 22:32
Кирби заявил о переговорах с Израилем для снижения интенсивности атак Политика, 14 янв, 22:29
Концерт Лолиты в Новосибирске отменили Общество, 14 янв, 22:01
Киев сообщил о подготовке соглашения по безопасности с США, Канадой и ФРГ Политика, 14 янв, 21:56