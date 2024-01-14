Губернатор Липецкой области сообщил о подаче тепла в дома после аварии

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В жилые дома Липецка, где из-за прорывов на сетях пропали отопление и горячая вода, начали подавать тепло. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.

«Тепло в дома липчан уже подается, самое важное сейчас — не допустить новых аварий. Вся информация стекается в ситуационный центр региона. Получаем сведения по каждой заявке», — говорится в сообщении.

Артамонов также рассказал, что энергетики прорабатывают схему перерасчета оплаты отопления.

Об аварии на теплосетях, в результате которой 64 многоквартирных дома в Липецке остались без горячей воды и отопления, 13 января сообщила мэр города Евгения Уваркина. Авария произошла из-за двух прорывов на сетях теплоснабжения энергетической компании «Квадра».

Из-за сильных морозов — в Липецке на тот момент температура опустилась за минус 20 градусов — в городе организовали пункты временного размещения. К вечеру 13 января без тепла были 282 дома. В ночь на 14 января Уваркина рассказала о еще одном прорыве в районе пересечения улиц Толстого и Горького. По состоянию на 11:30 мск 14 января без отопления в Липецке оставались 42 дома.

С начала 2024 года на фоне низких температур во многих регионах России наблюдались перебои с теплоснабжением. В частности, тепло пропадало в многоквартирных домах в Воронеже, в Находке в Приморском крае и в подмосковном Подольске.