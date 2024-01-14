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В Липецке число оставшихся без тепла домов упало с 282 до 42

Мэр Липецка Уваркина: число оставшихся без тепла домов упало с 282 до 42

В Липецке к вечеру 13 января тепло не поступало в 282 многоквартирных дома, однако уже ночью их число упало почти в семь раз — до 42 домов, сообщила в своем телеграм-канале мэр города Евгения Уваркина.

По ее словам, в устранении последствий аварии участвуют все аварийные бригады, управляющие компании начали сливать воду из внутридомовых сетей, чтобы не допустить размораживания системы.

«В данный момент обнаружен новый порыв в районе пересечения ул. Толстого и Горького. Под отключением пока остаются 42 дома. Коммунальщики работают на месте аварии, потребуется еще порядка 3-4 часов», — написала Уваркина в 1:31 (мск).

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Уваркина утром 13 января сообщила, что на сетях теплоснабжения произошла авария. Отопление выключили в 27 многоквартирных домах. Позже Артамонов в телеграм-канале написал, что всего зафиксировано три прорыва. Изначально тепло обещали дать в дома в 14:00 того же дня.

К вечеру 13 января губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Липецке ввели режим повышенной готовности. Из-за аварии в городе было созвано заседание оперативного штаба. По его словам, 35 управляющих компаний, ответственных за отопление домов, вывели аварийные бригады. «Ситуация непростая, но мы прикладываем все усилия, чтобы решить ее как можно скорее», — отмечал глава региона.

Температура воздуха в Липецке в ночь на 14 января опускалась до минус 27 градусов. 

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