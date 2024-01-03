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В Воронеже устранили аварию, из-за которой без тепла остались 103 дома

В Воронеже устранили оставившую без отопления 103 дома коммунальную аварию

Аварийные бригады в Воронеже устранили аварию на теплосетях, из-за которой без отопления и горячей воды остались жители 103 многоквартирных домов. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

«Сварочные работы на участке магистральной теплосети по улице 20-летия Октября завершены. Специалисты приступили к заполнению теплосети, на это потребуется порядка 2-2,5 часов. Далее непосредственно подключением домов займутся управляющие компании», — говорится в сообщении.

Авария на теплосети в Ленинском районе Воронежа произошла утром 3 января. Без горячей воды и отопления остались 103 многоквартирных дома и 16 социальных объектов, в том числе больницы и восемь детских садов, на улицах 20-летия Октября, Красноармейская, Челюскинцев, Кирова, Краснознаменная, Куцыгина, Пушкинская, Свободы, Энгельса, Ворошилова и Кольцовская.

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Фото:Google Maps

Согласно прогнозу Гидрометцентра, днем температура воздуха в Воронеже составляла минус 15 градусов. В ночь на 4 января ожидается похолодание до минус 22 градусов.

В середине ноября 2023 года в результате коммунальной аварии без воды остались 51 тыс. человек в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа. В общей сложности авария затронула 728 многоэтажных и 4 тыс. частных жилых домов.

По данным городских властей, на водоводе образовалась «трещина корпуса запорной арматуры», причиной стал «осевший грунт, который надавил на трубу». К домам организовали подвоз питьевой и технической воды. Нормальную подачу воды в дома восстановили спустя сутки.

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Теги
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