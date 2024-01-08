Разногласия по бюджету между демократами и республиканцами могут быть преодолены на следующей неделе, а это путь к одобрению военной помощи Украине, заявил сенатор Лэнкфорд. Россия осуждает оказание такой помощи Киеву

Джеймс Лэнкфорд (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Текст соглашения о южной границе и иммиграции между республиканцами и демократами в сенате США, достижение которого может разблокировать десятки миллиардов долларов помощи Украине, может быть достигнуто уже на этой неделе. Об этом Fox News Sunday главный переговорщик от республиканцев по этому вопросу сенатор Джеймс Лэнкфорд.

«Надеюсь, на этой неделе текст будет готов <...>. У всех будет время, чтобы прочитать и просмотреть его», — сказал он. «Это соглашение должно сработать. Все рассчитывают на то, что это действительно сработает», — добавил сенатор.

Как пишет Politico, основные переговоры все последние недели вели вместе с Лэнкфордом сенатор-демократ Крис Мерфи и независимый сенатор Кирстен Синема. «Трио и администрация Байдена работают над соглашением, которое могло бы повысить стандарты подачи заявлений о предоставлении убежища и потенциально предоставить администрации новые возможности по выдворению из страны и принудительному исполнению таких предписаний», — пишет издание.

В то же время Politico отмечает, что пока не ясно, существует ли вообще какое-либо рамочное соглашение на сегодняшний день. Поздно вечером в пятницу, 5 января, завершая очередной день встреч, Мерфи и Синема сказали, что все еще есть вопросы, которые нужно решить. Главными вопросами остаются соглашение о внутреннем иммиграционном контроле, полномочиях президента по условно-досрочному освобождению и новых положениях о высылке.

«Лэнкфорд, Синема и Мерфи должны разработать законопроект, который сможет получить 60 голосов в сенате, двухпартийное большинство в палате представителей и подпись президента. Даже если никто не считает его идеальным», — резюмирует издание.

В новый год США вошли с непринятым бюджетом, что грозило остановкой финансирования правительства. 7 января обе палаты конгресса США достигли соглашения по финансированию правительства в 2024 году. Соглашение утвердило сумму первоочередных расходов на $1,59 трлн в 2024 финансовом году, в том числе $886 млрд на оборону и $704 млрд на иные расходы.

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Республиканцы в прошлом году отказались голосовать за предложенный администрацией Байдена бюджет, в который были включены суммы для помощи Украине и Израилю. Республиканцы требуют, чтобы Белый дом выделил средства и на обеспечение безопасности американской границы на юге, а также ужесточения миграционного законодательства. До ухода на рождественские каникулы две главные партии так и не смогли договориться.

Власти России осуждают военную помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что поставки оружия затягивают боевые действия. Москва не раз заявляла, что этот процесс не помешает ей достичь своих целей в рамках военной операции.